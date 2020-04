Pán Matovič, potrebujeme vás, tak buďte chlap.

Nevolila som dvakrát, teraz áno. Vás. Vyhrať nad Ficom bola zrejme pre vás najzaujímavejšia výzva. Ale vyhrať na koronou, len tak, je výzva priveľká. Egocentrizmus je úplne mimo, každý na niečo má, na toto ale asi nikto.

Slzy, ktoré bolo až počuť, stekať po vašej tvári, ma v prvom momente úprimne dojali. Je fajn vedieť, že ste človek...

Ale dnes už na ne nie je miesto ani čas, proste treba byť chlap. Situácia je vážna, verím, že denne je to pre vás " brutál", no koniec koncov o tom vaša pozícia je. A verte, je mnoho ľudí, ktorí makajú viac ako vy, a nie nárazovo, ale celý život. Zatýkanie sudcov, zásahy NAKA, to všetko je super, je skvelé vedieť, že plníte sľuby, konečne niekto. No, to nie je teraz priorita. Fakt nie. Na to máme čas potom, niekedy, nikto nevie kedy...



Prečo vlastne píšem? Pretože rúcajúci sa človek, ktorému som vyjadrila dôveru, mi asi nepomôže. Masírovanie zo strany pána Sulíka o otvorení "kšeftu", považujem v závislosti od predchádzajúcich opatrení, ktoré ste urobili vy, či pán " P ", za úplne absurdné a kontraproduktívne.

Peak je jedna vec, druhá, vaša slepá dôvera voči národu ohľadom Veľkej Noci. To bol prešľap, podľa mňa až panicky naivný. Tu pre mňa platí, neznalosť národa neospravedlňuje.



Hoci len naoko, ako trestať dôveru v ľudí? No nijako. " Ojeb" aký sa dal čakať. Chodím do obchodu raz za jeden a pol týždňa, vstanem v stredu počas zákazu vychádzania a všade navôkol sú autá s " BA " značkou... Ľudia z epicentra nákazy dorazili, no a dorazili vďaka vám, uvedomujete si to? Doporučenie je kravina, neplatí, veľa ľudí je bezohľadných, priveľa...

Čo takto uzavrieť Bratislavu? Vzhľadom na enormné množstvo nakazených v porovnaní s inými miestami?! Ja som za.



Kde sú tie zdravotnícke pomôcky, ktoré mali byť v priebehu pár hodín distribuované do všetkých zdravotných zariadení? Pred cca dvomi týždňami, ak nie tromi, potom ako dorazili, ste na tlačovke povedali, že v priebehu pár hodín, budú všade rozvezené...

Mojej mame , zdravotnej sestre, som ušila rúška ja, stále si ich vyvára a používa, lebo od vás " do riti " neprišlo doteraz nič, absolútne nič, pre celé zariadenie. Onkológia v Bystrici detto atď... Čo tie ženy, sestry v Pezinku v DSS? Prečo nemôžu byť opakovane testované? Nie sú na to testy? Prečo nie? Koho testujeme, kde sa míňajú? Kašlem celú Amnesty International a podobné organizácie.



Tu vzniká úplne opačná diskriminácia, a nielen tu, trvá to dlhšie. Ja osobne si vyprosím, aby rómsky aktivista, ktorý ani len neovláda slovenský jazyk, kritizoval postup zdravotníkov a armády v rómskych osadách, neuvedomujúc si, že pracujúcim "neosadníkom" ( a to si teda za tým stojím, že neurážam stovky robotníkov v osadách ), sa tejto starostlivosti nedostalo. A predpokladám, že ju zaplatia práve daňoví poplatníci. A keby aj nie, majú ju za roky driny predplatenú. Kritika za to, aké zlé podmienky v osadách panujú, ma už môže len rozosmiať.



Ako je možné, že človek, ktorý pracuje dvadsať rokov striedavo ako zamestnanec a živnostník nepretržite nemá nárok na nič, prípadne aktuálne cca 210 euro ako pomoc? Keď ten, čo nepracoval nikdy, má viac? Toto nie je o rasizme, toto je o strachu vlády z kritiky ...



Ja osobne sa necítim zodpovedná za to, že väčšina nikdy nepracujúcich, sú rómovia. Nad tým by sa mali zamyslieť oni, ako menšina. A zároveň paradoxne ako väčšina, ktorá sa až únavne oháňa desaťročia rasizmom. Myslím, že hádzanie " perál " už dosiahlo svoj vrchol. Mimochodom mne odkaz rómskeho aktivistu ako rasistický vyznel. Ale neriešim.



Chlap, ktorý prevádzkuje autoškolu ( tiež vám zrejme neunikol článok ), vykonávať činnosť nemôže, no závazky plniť musí... No a nás je takých tisíce, a všetko ľudia, ktorí robia roky, desaťročia. Tak sa netreba " posrať ", ale byť konečne spravodlivý.



Keď v reále, podotýkam V REÁLE ( tým nemyslím prázdne keci na tlačovke ), nebudeme testovať našich zdravotníkov, nezabezpečíme im V REÁLE všetkým zdrav. ochranné pomôcky, keď ochorejú, zastúpia ich osadníci???

Teraz, viac ako nikdy, treba byť fér. Fér voči pracujúcim, fér voči ľuďom, ktorí sú v prvej línii.